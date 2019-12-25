Губернатор Приморья предложил ввести сбор с выезжающих за границу россиян

По мнению главы региона, собранные деньги можно будет пустить на развитие внутреннего туризма.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил собирать с выезжающих на отдых за границу россиян дополнительную плату. Об этом глава региона заявил на презентации нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", сообщает РБК.

По мнению Кожемяко, "выездной сбор" поможет вернуть часть денег, которые туристы вывозят из страны. Полученные средства он предложил пустить на развитие внутреннего туризма.

Это не первый раз, когда губернатор Приморья предлагает эту идею. Ранее он уже озвучивал её на заседании комиссии Госсовета по туризму 20 апреля. Курирующий туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко сказал, что введение такого сбора не рассматривается российским правительством.

Представители туристической индустрии раскритиковали идею Кожемяко. пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сравнила подобный сбор с выездными визами в СССР в беседе с РБК. А также напомнила, что это предложение противоречит Конституции.

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