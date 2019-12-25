Путин: Россия должна двигаться в направлении приватизации и дальше

При этом в периоды кризиса доля государства в экономике растет.

Россия должна двигаться в сторону дальнейшей приватизации в экономике, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Мы прекрасно понимаем, отдаем себе отчет в том, что мы должны двигаться в направлении приватизации и дальше. Мы это и делаем. Владимир Путин, президент РФ

При этом Путин привел в пример иностранных акционеров Сбера.

Президент также добавил, что в кризисные периоды во всем мире растет доля государства в экономике. При этом после стабилизации ситуации будет увеличиваться число частных бизнесов по количеству компаний и объемам оборотов, добавил Путин.

Главная цель для властей в России – развивать рыночные отношения и поддерживать бизнес, подчеркнул глава государства.

Ранее мы сообщали, что Путин предложил возмещать малому бизнесу комиссию в системе быстрых платежей

Фото: сайт президента РФ