Путин предложил возмещать малому бизнесу комиссию в системе быстрых платежей

При этом глава государства призвал крупные банки подключиться к системе Центробанка уже к 1 июля.

Президент России Владимир Путин предложил банкам возмещать малому бизнесу комиссии при использовании созданной Банком России системы быстрых платежей. Об этом глава государства заявил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Знаю, что бизнес, особенно малый, сетует часто на высокие комиссии при осуществлении торговых операций... Предлагаю на период до конца года возместить в полном объеме уплаченную ими комиссию за использование системы быстрых платежей. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что сейчас Система быстрых платежей используется не так активно, как могла бы. Он напомнил, что до 1 сентября все системно значимые банки страны должны подключиться к СБП. Однако он призвал крупнейшие банки подключиться в Системе уже до 1 июля.

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