Глава Евросовета и Путин обсудили доступность вакцин от коронавируса

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса и доступность эффективных вакцин для людей. Об этом стало известно из сообщения главы Евросовета в Twitter.
Мы обсуждали цель борьбы с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех.
Шарль Мишель, глава Евросовета
Европейский чиновник отметил, что между Евросоюзом и Россией сейчас низкий уровень отношений. По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации.
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Фото: pixabay
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