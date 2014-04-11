Глава Евросовета и Путин обсудили доступность вакцин от коронавируса

Политики созвонились по телефону.

Глава Евросовета Шарль Мишель провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса и доступность эффективных вакцин для людей. Об этом стало известно из сообщения главы Евросовета в Twitter.

Мы обсуждали цель борьбы с пандемией и обеспечение доступности эффективных вакцин для всех. Шарль Мишель, глава Евросовета

Европейский чиновник отметил, что между Евросоюзом и Россией сейчас низкий уровень отношений. По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем ухудшении ситуации.

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