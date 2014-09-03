Власти Москвы ожидают пик заболеваемости COVID-19 в июне-июле

Также мэр столицы рассказал, что тяжесть заболевания ухудшается.

В Москве ожидают высокий пик пандемии в июне-июле. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". Он также отметил, что многие пациенты "красной зоны" находятся на аппаратах ИВЛ.

Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок. Сергей Собянин, мэр Москвы

По словам мэра, ситуация с коронавирусом в Москве остаётся сложной. Около 10 тысяч коек заняты пациентами с коронавирусом. По словам заместителя Собянина Анастасии Раковой в ближайшее время количество мест для пациентов с COVID-19 увеличат до более чем 14 тысяч.

Ранее на этой неделе Собянин заявил, что текущая ситуация с COVID-19 в Москве не требует локдауна

Фото: pixabay