Собянин заявил, что текущая ситуация с COVID-19 в Москве не требует локдауна

Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве не требует ввода локдауна. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во время встречи с рестораторами.
Собянин подчеркнул, что никакого локдануна в городе вводить не планируют. По его словам, на данном этапе власти могут справиться с заболеваемостью без этой меры.
Мэр города попросил общепит и рестораны соблюдать антикоронавирусные требования.
Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее сделать вакцинацию.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Столичный мэр отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве сложная. Сейчас пациентами с COVID-19 в Москве занято около 10 тысяч коек.
Ранее в Москве зарегистрировали рекордное с января число новых случаев заболевания.
Ранее мы сообщали, что в Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток в ресторанах и ТРЦ
Видео: YouTube / Россия 24
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