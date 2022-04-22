Басманный суд арестовал участок Невзорова* в Петербурге стоимостью около 8 млн рублей

Земельный участок журналиста Александра Невзорова (он признан в России СМИ-иноагентом) на берегу Финского залива арестовали. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
Арест наложили в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ, возбужденного 22 марта. По некоторым оценкам СМИ, участок стоит около 8 миллионов рублей.
Также 6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал журналиста.
*С 22.04.2022 Невзоров Александр Глебович признан СМИ-иноагентом на территории России
Фото: Telegram / Александр Невзоров
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все