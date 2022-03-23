Журналист подозревается по части 2 статьи 207.3 УК РФ.

СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова. Такое заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве пояснили, что журналист обвиняется по части 2 статьи 207.3 УК РФ за публичное распространение фейк-ньюс о работе Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Следователи считают, что Александр Невзоров 9 марта опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть признана в РФ экстремистской и ее деятельность запрещена в стране), а также 19 марта на YouTube-канале "заведомо ложную информацию об умышленном обстреле ВС России родильного дома в городе Мариуполе".

Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ/ пресс-служба СК РФ

Напомним, что российское Минобороны официально объявило о ложности указанных сведений. В настоящее время следователи устанавливают местонахождение фигуранта дела для проведения процессуальных действий.

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