СК РФ возбудил дело против Дмитрия Гордона

Украинский журналист обвиняется по трем статьям.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона по трем статьям. Такое заявление сделала официальный представитель надзорного ведомства Светлана Петренко. Чиновница объяснила, что представитель иностранного СМИ в эфире программы призывал атаковать российских военнослужащих, а также развязать против России войну с использованием ядерного оружия.

Возбуждено уголовное дело в отношении журналиста с Украины Дмитрия Гордона по части 2 статьи 354, части 2 статьи 282 и части 2 статьи 207.3 УК России…публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. пресс-служба СК РФ

В настоящее время следователи проводят необходимые экспертизы по оценке слов фигуранта уголовного дела. Далее будут применены меры по розыску подозреваемого.

Песков назвал "хулиганством" действия сотрудницы "Первого канала" Овсянниковой.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России