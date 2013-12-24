Песков назвал "хулиганством" действия сотрудницы "Первого канала" Овсянниковой

Представитель Кремля сказал журналистам, что "канал и те, кому положено, с этим разбираются". Песков заключил, что "это не вопрос нашей повестки дня".

Появление в эфире программы "Время" сотрудницы "Первого канала" Марины Овсянниковой является "хулиганством". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Во вторник, 15 марта, представитель Кремля сказал журналистам, что "канал и те, кому положено, с этим разбираются". Песков заключил, что "это не вопрос нашей повестки дня". По его мнению, прямой эфир любого канала – это особое измерение и особая ответственность. Он подчеркнул, что слова "для каждого" неуместны".

Первый канал – это марка. Как, собственно, и наши ведущие телеканалы, это марка качественной, своевременной, очень оперативной и объективной информации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, что в понедельник, в вечернем выпуске новостей на "Первом канале" женщина ворвалась в студию программы "Время" с плакатом. Позже выяснилось, что ею оказалась редактор программы Марина Овсянникова. После инцидента её задержали правоохранительные органы. Следственный комитет начал проверку в отношении нее на наличии в ее действиях состава преступления по статье УК РФ публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

Ранее мы сообщили, что закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации.

Фото: kremlin.ru