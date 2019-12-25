Закупки компьютеров и телеком-оборудования в России могут отдать одной организации

Власти думают, что это позволит избежать влияния санкций и ускорит поставщиков и компании, которым требуется оборудование.

Правительство пытается определить "консолидированного исполнителя для закупок компьютерного и телекоммуникационного оборудования. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления.

Ответственными за данный проект назначены Минцифры, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В документе объясняется необходимость найти организацию, которая будет заниматься закупками компьютеров и телекоммуникационного оборудования. Власти думают, что это позволит избежать влияния санкций и ускорит поставщиков и компании, которым требуется оборудование. Кроме того, инициатива позволит упростить поиск финансирования в случае перехода поставщиков на авансовые платежи. Власти могут предоставить меры поддержки, например, в виде субсидирования ставки по кредиту.

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