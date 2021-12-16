Студия рекомендует российским геймерам обратиться в магазины, где была оформлена покупка. Там можно осуществить возврат денежных средств.

Украинская компания GSC Game World прекратила продавать свои игры в России. Об этом разработчики сообщили в понедельник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Компания ограничит физический доступ к играм даже для тех, кто осуществил предзаказ. Студия рекомендует российским геймерам обратиться в магазины, где была оформлена покупка. Там можно осуществить возврат денежных средств. Также можно написать в техподдержку платежной системы, через которую прошел платеж. В компании подчеркнули, что подобное решение связано с несогласием с действиями России на Украине.

Напомним, что разработчики GSC Game World создали серию компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R.

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