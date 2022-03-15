Вышли первые ролики и сравнения ремастера GTA 5 для PS5

Игра будет доступна для геймеров с 15 марта.

Вышли первые ролики и сравнения ремастера Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online игровых консолей нового поколения: PS5, Xbox Series X и S. Видеокадрами с геймплеем поделились журналисты в преддверии запуска улучшенных версий проекта. Напомним, что создатели игр предложат геймерам качество вплоть до 4K и 60 кадров в секунду, а также быстрые загрузки, улучшения для текстур и дальности прорисовки, HDR, трассировку лучей, трёхмерный звук и поддержку сервиса DualSense.

Сотрудники информационного портала Video Games Chronicle (VGC) уточнили, что в рамках тестирования игры было зафиксировано, что PS5-версия загружается в три раза быстрее прошлого варианта для PS4. Речь идет о 27 секундах против полутора минут.

Пускай PS5-версия и не загружается так быстро, как некоторые флагманские проекты (Marvel"s Spider-Man: Miles Morales может загрузить всю игру за считанные секунды), это всё равно большой шаг вперёд. заявление от VGC

Автор материала VGC рассказал, что Grand Theft Auto V на PS5 смотрится сопоставимо с версией на персональном компьютере, работающей на максимальных настройках. Она "намного чётче и ярче", чем на PS4. Обновленные игры запланированы к релизу 15 марта.

Опубликован второй трейлер сериала по Halo.

Фото и видео: YouTube / VGC