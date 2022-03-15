Опубликован второй трейлер сериала по Halo

Проект выйдет на Paramount+ 24 марта.

Опубликован второй полноценный трейлер сериала по Halo. В нем создатели проекта показали зрителям инопланетные пейзажи и города, основных персонажей и солдат Ковенанта, схватки и Спартанцев, включая Мастера Чифа. Сюжет будет завязан на противостоянии человечества с союзом из нескольких рас пришельцев. Бои развернутся в XXVI веке. Главному герою будет помогать искусственный интеллект Кортана.

Роль Мастера Чифа в сериале досталась актеру по имени Пабло Шрайбер (известен по проекту "Американские боги"). Актриса Джен Тейлор, которая озвучивала Кортану в компьютерных играх, сыграла её в телевизионном шоу. Наташа Макэлхон (из сериала "Блудливая Калифорния") выступит в роли доктора Кэтрин Хэлси.

Официальная премьера самого сериала, который уже продлили на второй сезон, запланирована на 24 марта на канале Paramount+.

Вышел финальный трейлер сиквела "Соник 2 в кино".

Фото и видео: YouTube / Paramount Plus