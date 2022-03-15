Дата премьеры в РФ не назначена.

Вышел финальный трейлер сиквела "Соник 2 в кино". Ролик опубликован на YouTube-канале американской кинокомпании Paramount Pictures. Авторы проекта продемонстрировали зрителя основных персонажей, заявленных в фильме: самого Соника, Наклза, Тейлза, доктора Роботника и других. Главным зрелищем стало противостояние между Соником и Наклзом.

Напомним, что во второй части приключений Соник снова должен будет пытаться победить своих врагов и справиться с навалившимися трудностями. В этом ему будут помогать друзья. Режиссером-постановщиком картины выступил Джефф Фаулер. Основные роли достались актерам Джеймсу Марсдену, Тике Самптер, Джиму Керри, Бену Шварцу и Идрису Эльбе.

Официальный релиз картины на территории РФ не состоится из-за напряжённой ситуации вокруг Украины. Когда фильм покажут в стране, неизвестно.

Фильм "Власть пса" получил главный приз премии BAFTA.

Фото и видео: YouTube / Paramount Pictures