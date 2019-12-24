Новое шоу с Ксенией Собчак оценили как плагиат

С заявлением выступили на канале RTVI.

Выяснилось, что формат нового шоу "Док-ток", премьера которого скоро состоится на Первом канале, до боли похожа на проект телеканала RTVI.

На сайте телеканала отмечается, что новинка схожа не только названием, но и форматом – мужчина и женщина в эфире обсуждают резонансные человеческие и социальные истории.

Ранее мы сообщали о том, что премьера шоу назначена на 10 февраля. Формат предложит зрителям истории, вызвавшие большой резонанс в обществе. Собчак заявила, что в шоу не будет криков, а только вдумчивое обсуждение проблемы.

Продюсеры программы собирают не только материалы, но и слухи о громком деле Олега Соколова. Главным источником информации для ток-шоу стал адвокат Соколова Александр Почуев, поскольку у него, по некоторым данным, есть рукописи историка о взаимоотношениях с Ещенко.

Фото: Global Look Press / Pravda Komsomolskaya, instagram.com/xenia_sobchak