"Фонтанка": темой первого ток-шоу Собчак будет история доцента Соколова

Пилотный выпуск программы выйдет 10 февраля.

Стало известно, какую тему для пилотного выпуска своего ток-шоу выбрала Ксения Собчак. Детали стали известны "Фонтанке" 5 февраля.

Как выяснилось, Собчак решила взять историю доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Продюсеры программы "Док-Ток", ведущей которой и станет Собчак, собирают не только материалы, но и слухи о громком деле. Главным источником информации для ток-шоу стал адвокат Соколова Александр Почуев, поскольку у него, по некоторым данным, есть рукописи историка о взаимоотношениях с Ещенко.

Первый выпуск программы выйдет 10 февраля, ток-шоу будет идти на Первом канале с понедельника по четверг.

Ранее мы рассказывали, что Собчак высадили из самолета во Внуково.

Фото: Википедия