"Фонтанка": темой первого ток-шоу Собчак будет история доцента Соколова

Стало известно, какую тему для пилотного выпуска своего ток-шоу выбрала Ксения Собчак. Детали стали известны "Фонтанке" 5 февраля.
Как выяснилось, Собчак решила взять историю доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Продюсеры программы "Док-Ток", ведущей которой и станет Собчак, собирают не только материалы, но и слухи о громком деле. Главным источником информации для ток-шоу стал адвокат Соколова Александр Почуев, поскольку у него, по некоторым данным, есть рукописи историка о взаимоотношениях с Ещенко.
Первый выпуск программы выйдет 10 февраля, ток-шоу будет идти на Первом канале с понедельника по четверг.
Ранее мы рассказывали, что Собчак высадили из самолета во Внуково.
Фото: Википедия
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