Собчак высадили из самолета во Внуково

Она не стала дожидаться отправления.

В четверг, 30 января, Ксении Собчак пришлось покинуть борт самолета в аэропорту Внуково.

Как написала журналистка в своем Telegram-канале, она была не готова ждать отправления рейса так долго. Собчак собиралась в Петербург, однако самолет должен быть вылететь только через 1,5 часа. По словам медийной персоны, она сама попросила спустить ее на землю с борта.

По словам Ксении Собчак, рейс задержался из-за того, что в аэропорт должен был прибыть президент РФ, премьер и другие чиновники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами.

Фото: Instagram / xenia_sobchak