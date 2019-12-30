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Собчак высадили из самолета во Внуково
Сегодня, 19:40
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Собчак высадили из самолета во Внуково

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Она не стала дожидаться отправления.

В четверг, 30 января, Ксении Собчак пришлось покинуть борт самолета в аэропорту Внуково. 

Как написала журналистка в своем Telegram-канале, она была не готова ждать отправления рейса так долго. Собчак собиралась в Петербург, однако самолет должен быть вылететь только через 1,5 часа. По словам медийной персоны, она сама попросила спустить ее на землю с борта. 

По словам Ксении Собчак, рейс задержался из-за того, что в аэропорт должен был прибыть президент РФ, премьер и другие чиновники. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербург прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами. 

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: внуково, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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