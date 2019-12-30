В Петербург прилетел первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами

На выходе из воздушного судна каждого пассажира проверили медики.

В среду, 29 января, в Пулково приземлился первый самолет, вернувший россиян на родину из зараженного коронавирусом Китая. Пассажиры борта рассказали в соцсетях, что на выходе из воздушного судна каждого человека проверяли медики Росздравнадзора: у людей брали мазки из горла и носа, провели анализы и анализировали температуру тела с помощью тепловизора.

Россияне пожаловались, что на каждого пассажира уходило от двух до трех минут осмотра, поэтому остальным пришлось долго ждать выхода в аэропорт. Проверка заняла порядка двух часов. Результаты анализов, по словам Юрия Анофелесова, летевшим тем бортом, будут известны через три дня.

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