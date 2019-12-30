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В Петербурге появились реагенты для диагностики коронавируса за 2-4 часа
Сегодня, 13:50
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nastya960

В Петербурге появились реагенты для диагностики коронавируса за 2-4 часа

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Реагенты поступили в достаточном количестве.

Реагенты, которые позволяют выявить наличие нового типа коронавируса в организме человека за 2-4 часа, поступили в Петербург. Об этом сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Чхинджерия.

Все больные, которые будут поступать в больницу имени Боткина,  будут обследоваться с помощью данного реагента, который разработали в научном центре Роспотребнадзора. Материалы будут направляться в центр, где и проведут исследование на новый коронавирус.

По словам Чхинджерии, реагентов в Петербург доставили в "достаточном количестве".

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Фото: pixabay 

Теги: коронавирус, реагенты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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