Пекин опубликовал статистику по распространению инфекции.

Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных. Масштабы распространения пневмонии нового типа гораздо больше показателей вируса 2002-2003 годов. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на опубликованные Пекином сведения. На данный момент количество подтвержденных случаев от коронавируса достигает 6 тысяч человек. Еще около 9,3 тысячи пациентов находятся под подозрением. В Китае от инфекции скончались 132 человека, а 104 удалось вылечиться. Эпицентром вируса стала провинция Хубэй и город Ухань.

Напомним, что ранее атипичную пневмонию впервые выявили в китайской провинции Гуандун. По данным ВОЗ, тогда летальный исход был зарегистрирован у более 900 человек, на материковой части КНР скончались 349 человек. В Китае количество зараженных превышало 5,3 тысячи случаев. Первый случай заболевания выявлен в ноябре 2002 года, а последний - в июне 2003 года. За это время пациентами успели побывать 8,5 тысяч человек в 30 государствах.

Последующая вспышка охватила 2,5 тысяч человек. Из них 858 жертв скончалось. Распространение вируса прошло в 2012 году. Большинство зараженных проживали на территории Южной Кореи и Саудовской Аравии.

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