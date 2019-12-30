Его стоит ждать с середины февраля.

Назван возможный срок появления коронавируса в России. Глава Национального медицинского ИЦ фтизиопульмонологии считает, что это произойдет в феврале. Профессор Владимир Чуланов добавил, что стоит ожидать распространение инфекции по стране с середины следующего месяца. Об этом эксперт рассказал в интервью "Фармацевтическому вестнику".

Риск специалист оценивает как высокий. Это обусловлено несколькими факторами. Самым важным является тот, что вирус передается воздушно-капельным путем. Из-за этого инфекция характеризуется высоким приростом заболеваемости. Сейчас она завезена уже в 16 государств. На распространение влияет активность миграции между жителями РФ и Китаем.

Ранее Piter.tv писал о том, что коронавирус может отразиться на заказах в китайских интернет-магазинах.

Фото: Piter.tv

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