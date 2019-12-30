Люди боятся покупать китайские товары из-за коронавируса. Это приводит к спаду заказов в интернет-магазинах Китая.

Коронавирус может отразиться на заказах в китайских интернет-магазинах. Об этом пишет Delovoe.TV, со ссылкой на генерального директора Ассоциации Российско-Китайского экономического сотрудничества Филиппа Фильчакова.

Он рассказал, что за тот срок, который идет посылка из Китая в Россию любой вирус может погибнуть. Именно поэтому людям не стоит опасаться китайских посылок. Передача опасной инфекции через товары из Китая невозможна.

Филипп Фильчаков не поделился показателями, отражающими ситуацию на китайском рынке. Однако он заметил, что не только вирус способствовал спаду заказов. Второй причиной снижения спроса на шопинг в интернет-магазинах оказался Китайский новый год. В связи с этим произошла задержка в отправке заказанных товаров из-за праздничных выходных.

Представители интернет-магазина AliExpress подтвердили информацию о том, что китайские товары и их упаковка не опасны для шопоголиков. Пока нет никаких доказательств, которые говорили бы об обратном.

Пока нет доказательств того, что упаковки или их содержимое несут какие-либо риски. Но мы внимательно следим за ситуацией и находимся во взаимодействии с Роспотребнадзором, Россельхознадзором и другими контролирующими органами России и КНР. - упомянули в комментарии AliExpress Россия на сайте "ВКонтакте"

В Высшей школе экономики недавно провели исследование, которое показало положительное отношение россиян к китайским интернет-магазинам. Только за 2019 год более 30 млн жителей России приобрели иностранные товары.

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