На разработку вакцины против разных типов коронавируса ученым понадобится до десяти лет.

Во вторник, 28 января, стало известно о том, что в Петербурге разрабатывают уникальную вакцину от всех коронавирусов. Об этом заявила руководитель отдела вирусологии имени А. А. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко.

Отмечается, что на разработку соответствующей вакцины петербургским ученым понадобиться 10 лет. При этом препарат находится в разработке уже два года. Руденко омтетила, что распространение коронавируса является не эпидемией, а всего лишь вспышкой.

Напоним, что Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус. Ни у одного пациента пневмония нового типа не подтвердилась.

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