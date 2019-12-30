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Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус
Сегодня, 13:05
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lesjasap

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус

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Ни у одного россиянина диагноз не подтвердился.

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус. Ни у одного пациента пневмония нового типа не подтвердилась. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова журналистам. У заболевших помимо признаков был также зафиксировано в анамнезе посещение Китая.

Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату. Россияне прошли через полное обследование. В каждом случае врачи зафиксировали этиологию инфекционного заболевания. Чаще всего у пациентов выявляли грипп А и В, парагрипп и другие вирусы.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: коронавирус, роспотребнадзор
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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