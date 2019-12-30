Ни у одного россиянина диагноз не подтвердился.

Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус. Ни у одного пациента пневмония нового типа не подтвердилась. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова журналистам. У заболевших помимо признаков был также зафиксировано в анамнезе посещение Китая.

Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату. Россияне прошли через полное обследование. В каждом случае врачи зафиксировали этиологию инфекционного заболевания. Чаще всего у пациентов выявляли грипп А и В, парагрипп и другие вирусы.

Ранее Piter.tv писал о том, что жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

