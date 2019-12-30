  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус
Сегодня, 10:58
342
lesjasap

Жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус

0 0

Результаты анализов станут известны вечером в понедельник.

Жителя Забайкалья госпитализировали с подозрением на коронавирус. Ранее 36-летний мужчина путешествовал по странам Азии. По возвращению на родину его направили в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ. В этом городе россиянин оказался временно, проездом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Бурятии.

Пациент заболел 21 января, спустя четыре дня он оказался госпитализирован. Анализы путешественника направлены для изучения в Новосибирск. Ожидается, что результаты станут известны вечером 27 января.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заболеть коронавирусом.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: забайкалье, китай, коронавирус, пневмония нового типа, турист
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии