По словам учёных, коронавирус вступил в "сравнительно серьезную и сложную стадию".

В воскресенье, 26 января, Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заболеть коронавирусом. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

Россиянам рекомендуют использовать медицинские маски в общественных местах, а также чаще мыть руки с мылом. Кроме того, специалисты просят употреблять бутилированную воду и термически обработанную пищу. Отмечается, что в настоящее время лучше избегать контакта с незнакомыми животными.

Также при планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию. Напомним, что российский туропреатор "Русь Тур" также приостановил продажи туров в Китай по рекомендации Ростуризма. Кроме того, туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус приобрел новый тип и отличается от предыдущих.