В воскресенье, 26 января, Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заболеть коронавирусом. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.
Россиянам рекомендуют использовать медицинские маски в общественных местах, а также чаще мыть руки с мылом. Кроме того, специалисты просят употреблять бутилированную воду и термически обработанную пищу. Отмечается, что в настоящее время лучше избегать контакта с незнакомыми животными.
Также при планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию. Напомним, что российский туропреатор "Русь Тур" также приостановил продажи туров в Китай по рекомендации Ростуризма. Кроме того, туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются.
Ранее мы сообщали о том, что коронавирус приобрел новый тип и отличается от предыдущих.
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