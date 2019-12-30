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Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заболеть коронавирусом

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По словам учёных, коронавирус вступил в "сравнительно серьезную и сложную стадию".

В воскресенье, 26 января, Роспотребнадзор рассказал, как россиянам не заболеть коронавирусом. Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства.

Россиянам рекомендуют использовать медицинские маски в общественных местах, а также чаще мыть руки с мылом. Кроме того, специалисты просят употреблять бутилированную воду и термически обработанную пищу. Отмечается, что в настоящее время лучше избегать контакта с незнакомыми животными. 

Также при планировании зарубежных поездок рекомендуется уточнять эпидемиологическую ситуацию. Напомним, что российский туропреатор "Русь Тур" также приостановил продажи туров в Китай по рекомендации Ростуризма. Кроме того, туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус приобрел новый тип и отличается от предыдущих.

Теги: здоровье, новости россии, новости спб, общество, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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