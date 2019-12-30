Китайские власти заявили, что коронавирус развил темпы распространения

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих .

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что китайские заявили о развитии скорости распространения коронавируса. Об этом сообщили на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.

Отмечается, что коронавирус приобрел новый тип и отличается от предыдущих. Как оказалось, вирус перешел от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Все массовые собрания в Китае запрещены.

По словам учёных, коронавирус вступил в "сравнительно серьезную и сложную стадию".

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