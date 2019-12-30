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Российский туроператор эвакуирует туристов с острова Хайнань

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В компании уточнили, что туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются.

В воскресенье, 26 января, стало известно о том, что туроператор из России экстренно эвакуирует туристов с китайского острова Хайнань. Об этом сообщается на сайте туроператора.

Известно, что такое решение напрямую связано с обострением эпидемиологической обстановки, а именно с коронавирусом. Ранее китайские власти сообщали о 1743 зараженных и 54 умерших. Сейчас на Хайнане запрещены любые экскурсии и массовые мероприятия.

Туропреатор "Русь Тур" также приостановил продажи туров в Китай по рекомендации Ростуризма. Кроме того, туры с вылетом с 26 января по 17 февраля отменяются.

Ранее мы сообщали о том, что китайцы массово скупают маски из петербургских аптек.

Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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