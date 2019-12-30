  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Китайцы массово скупают маски из петербургских аптек
Сегодня, 11:01
62
arteliseev

Китайцы массово скупают маски из петербургских аптек

0 0

Они боятся заражения коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс", активный спрос наблюдается в аптеках, расположенных в центре Петербурга.

Вероятнее всего, "бум" на маски возник из-за госпитализации в Боткинскую больницу пассажиров из аэропорта Пулково. У них заподозрили коронавирус, который вскоре не подтвердился.

Напомним, что, по официальным данным, на территории России нет заразившихся этим вирусом. Но стоит соблюдать меры предосторожности: избегать мест большого скопления людей, чаще мыть руки, а при плохом самочувствии сразу же обратиться к врачу.

Ранее мы сообщили, что никому из пациентов в Петербурге не поставили диагноз коронавируса.

Фото: Pixabay

Теги: вирус, китай, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии