Китайцы массово скупают маски из петербургских аптек

Они боятся заражения коронавирусом.

Как сообщает "Интерфакс", активный спрос наблюдается в аптеках, расположенных в центре Петербурга.

Вероятнее всего, "бум" на маски возник из-за госпитализации в Боткинскую больницу пассажиров из аэропорта Пулково. У них заподозрили коронавирус, который вскоре не подтвердился.

Напомним, что, по официальным данным, на территории России нет заразившихся этим вирусом. Но стоит соблюдать меры предосторожности: избегать мест большого скопления людей, чаще мыть руки, а при плохом самочувствии сразу же обратиться к врачу.

Ранее мы сообщили, что никому из пациентов в Петербурге не поставили диагноз коронавируса.

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