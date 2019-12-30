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Никому из пациентов в Петербурге не поставили диагноз коронавируса

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Оба молодых человека прилетели из Китая.

Оба пациента из Петербурга не больны коронавирусом. Об этом сообщила вечером 22 января пресс-служба Минздрава РФ. Мобильный корреспондент Piter.TV заснял граждан Китая, которые пришли в Боткинскую больницу на Пискаревском проспекте. 

На прошлой неделе, 15 января, в больницу доставили студента из Китая. Сегодня стало известно, что у него обычное ОРВИ. 

Также из Пулково в Боткинскую больницу госпитализировали молодого человека, который прилетел из Шанхая 22 января. Он пожаловался на температуру 38 градусов. Диагноз коронавируса в его отношении не был установлен. 

В пресс-службе отметили, что ситуация находится на контроле министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. 

Коронавирус — опасный вирус, передающийся от человека к человеку. На данный момент в Китае зарегистрировано 17 смертельных случаев.

Видео: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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