У одного из госпитализированных в Петербурге не выявили коронавирус

У пассажира из Китая было ОРВИ.

У гражданина Китая, который прилетел в Петербург, не подтвердили коронавирус. Об этом "РИА Новости" сообщили власти Северной столицы.

Речь идет о китайском студенте, который ранее прибыл в Россию. Его госпитализировали в Боткинскую больницу 15 января с симптомами ОРВИ.

Также в больнице находится россиянин, которого госпитализировали из Пулково 22 января. У мужчины подозрение на ОРВИ, однако для постановки точного диагноза требуется несколько дней.

Коронавирус — опасный вирус, передающийся от человека к человеку. На данный момент в Китае зарегистрировано 17 смертельных случаев.

Фото: Piter.TV