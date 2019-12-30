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Госпитализированному из Пулково россиянину поставят диагноз через несколько дней
Сегодня, 19:20
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nadezhda_sib

Госпитализированному из Пулково россиянину поставят диагноз через несколько дней

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На данный момент у него подозревают ОРВИ.

Окончательный диагноз мужчине, которого госпитализировали из Пулково 22 января, поставят после обследования. Россиянина с температурой 38 градусов доставили из аэропорта в Боткинскую больницу. О плохом самочувствии он сам сообщил медикам, передало ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что молодого человека госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако на данный момент у него подозревают ОРВИ. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу. 

Пассажир прилетел в Пулково из Шанхая. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта. 

Фото: vk.com/spb_today_unpublished

 

Теги: госпитализация, коронавирус, орви, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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