Госпитализированному из Пулково россиянину поставят диагноз через несколько дней

На данный момент у него подозревают ОРВИ.

Окончательный диагноз мужчине, которого госпитализировали из Пулково 22 января, поставят после обследования. Россиянина с температурой 38 градусов доставили из аэропорта в Боткинскую больницу. О плохом самочувствии он сам сообщил медикам, передало ТАСС.

Ранее появилась информация о том, что молодого человека госпитализировали с подозрением на коронавирус, однако на данный момент у него подозревают ОРВИ. Об этом информационному агентству рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Пассажир прилетел в Пулково из Шанхая. Инцидент никак не повлиял на работу аэропорта.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished