Россиянина доставили в больницу из Пулково с подозрением на коронавирус

Мужчина прилетел из Шанхая.

Пассажира Пулково госпитализировали с подозрением на коронавирус в среду, 22 января. По данным Telegram-канала "Mash", молодой человек прибыл из Шанхая с двумя пересадками.

У россиянина повысилась температура тела до 38 градусов. Как сообщил "Интерфакс", его доставили в клиническую инфекционную больницу им. Боткина.

Коронавирус — опасный вирус, передающийся от человека к человеку. По состоянию на 21 января, зарегистрировано порядка 290 случаев заражения и 6 смертельных случаев. В России создадут специальный тест на наличие коронавируса, его пообещали предоставить к концу января. Также аппаратами по проверке на наличие болезни оборудуют аэропорты России, чтобы проверять прилетевших из Китая людей.

Фото: pixabay.com, vk.com/spb_today_unpublished