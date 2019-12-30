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Коронавирус из Китая назван биологической угрозой для здоровья россиян

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Об этом сообщил замглавы Минздрава Сергей Краевой.

Как сообщили 21 января РИА "Новости", в Госдуме на рассмотрении документа о биологической безопасности страны депутаты спросили представителя Минздрава о текущих опасностях, стоящих перед страной.

Замглавы Минздрава Сергей Краевой назвал "наиболее ярким примером" вспышку инфекции в Китае. В декабре стало известно, что в городе Ухань (провинция Хубэй) произошла вспышка пневмонии неизвестного происхождения.  На текущий момент зарегистрировано порядка 290 случаев заражения и 6 смертельных случаев. 

Ранее стало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае. В комитете по здравоохранению Поднебесной заявили, что вирус передается точно от человека к человеку. 

В России создадут специальный тест на наличие коронавируса, его пообещали предоставить к концу января. Также аппаратами по проверке на наличие болезни оборудуют аэропорты России, чтобы проверять прилетевших из Китая людей. Сейчас пассажиров рейсов из Поднебесной проверяют тепловизорами, чтобы выявить людей с температурой.

Теги: вирус, китай, минздрав
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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