Китайский коронавирус переходит от человека к человеку

Заразились уже 14 врачей и множество гражданских.

Стало известно, как передается новый тип коронавируса, бушующий в Китае. В комитете по здравоохранению Поднебесной заявили, что вирус передается точно от человека к человеку. Слова главы спецкомиссии экспертов комитета Чжуна Наньшаня приводят РИА Новости.

По данным комитета, в провинции Гуандун зафиксировали два случая заражения коронавирусом. Заболевшие люди не ездили в Ухань, но ездили их родственники, откуда и привезли вирус домой. Отмечается, что кроме двухсот с лишним граждан Китая заразились уже 14 врачей. Всемирная организация здравоохранения связывает вспышку вируса с морепродуктами и отмечает, что болезнь не смертельна для людей.

В России создадут специальный тест на наличие коронавируса, его пообещали предоставить к концу января. Также аппаратами по проверке на наличие болезни оборудуют аэропорты России, чтобы проверять прилетевших из Китая людей. Сейчас пассажиров рейсов из Поднебесной проверяют тепловизорами, чтобы выявить людей с температурой.

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Видео: Youtube/ South China Morning Post