Названы пять смертельных болезней страшнее рака

Оказывается, иногда мышцы человека превращаются в кость. Это приводит к летальному исходу.

Вопреки распространенному мнению онкология не является самой опасной болезнью в мире. Связано это с тем, что современная медицина сделала большой шаг в лечении злокачественной опухоли. Тем не менее, в мире все еще остаются болезни, которые неизбежно приведут к летальному исходу.

К их числу медики относят "коровье бешенство" или болезнь Крейтцфельдта-Чкоб. При ней спинной или головной мозг человека разрушается, лишая его жизненно важных чувств.

Также к смертельным болезням относят фатальную бессонницу, при которой человек медленно умирает, страдая от галлюцинаций и панических атак. Существуют еще две неизлечимые болезни - геморрагическая лихорадка Марбурга и прогрессирующая фибродисплозия. При последней мышцы человека превращаются в кость.

Фото: pixabay.com