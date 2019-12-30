В Китае от нового вида пневмонии умер третий человек

Сейчас в больнице лежат 170 пациентов, 35 – в тяжелом состоянии, девять – в критическом.

Число зараженных неизвестным ранее видом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 198 человек. Об этом сообщили на сайте муниципального комитета по делам здравоохранения.

При этом, уже три человека погибли от данного вида пневмонии. Ранее было известно только о двух летальных исходах. Сейчас в больнице лежат 170 пациентов, 35 – в тяжелом состоянии, девять – в критическом. Ранее 25 пациентов удалось вылечить.

По данным Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском колледже Лондона, число потенциально зараженных новым видом коронавируса превышает 1,7 тысячи человек.

В Китае распространяется неизвестная пневмония.