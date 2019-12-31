Семь пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Китае распространяется неизвестная пневмония. За декабрь в городе Ухань выявлено 27 случаев вирусной пневмонии/легочного заражения. Сейчас семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние остальных - под контролем. Еще двое пациентов пошли на поправку и в ближайшее время будут выписаны из больницы. Об этом сообщили "РИА Новости".

Ранее комитет по здравоохранению уведомил местных жителей о болезни неизвестного происхождения. В Китае имели место быть вспышки атипичной пневмонии. За время эпидемии на материковой части страны в 2002-2003 годах погибло около 350 человек. Тогда общее количество заболевший составило более 5 тысяч.В мировой практике болезнь унесла жизни 900 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая.

