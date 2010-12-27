В них регулярно находили вредные организмы.

Россельхознадзор временно запретил ввоз цитрусовых из Китая. С 6 января 2020 года вводится ограничение на поставку данных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе профильного ведомства. Ранее эксперты не раз обнаруживали в цитрусовых культурах карантинных вредных организмов.

Принимаемые китайской стороной меры для выполнения требований РФ не доказали свою эффективность заметили специалисты

Россия систематически продолжает выявлять карантинные объекты в экспорте Китая. Вопрос подняли в рамках переговоров 30 декабря. Россия уведомила Китай, что инспекция мест выращивания и хранения выявила недостаточные фитосанитарные меры. Проверка была организована в период с 29 октября по 9 ноября. Недостатки найдены также в системе упаковочных станций, механизмах контроля за перемещением товаров. Ряд станций не соблюдает нормы, обеспечивающие безопасность и сохранение качества цитрусовых.

Ранее Piter.tv писал о том, что всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая.

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