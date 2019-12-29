Всемирный банк заявил о начале нового кризиса из-за Китая

Основной причиной будущих проблем в Банке называют рост долговой нагрузки как в частном, так и в госсекторе.

Эксперты Всемирного банка заявили о возможном новом финансовом кризисе, который может затмить все предыдущие.

Основной проблемой стал стремительный рост долговой нагрузки, объем которого сейчас составляет рекордные $246 трлн. Размер долга превышает глобальный ВВП, отражающий стоимость всех продуктов и услуг в мире. Большие опасения вызывают непогашенные долги развивающихся стран, соотношения долга к ВВП у которых увеличился на 168% за восемь лет.

Основным центром кризиса может стать Китай, который был 10 лет генератором долга. Соотношения непогашенных долговых обязательств КНР к ВВП страны составляет 255%, объемом более $20 трлн. Из-за самого большого в мире корпоративного долга КНР страна может стать центром нового глобального экономического кризиса.

Ранее мы сообщали о том, что Всемирный банк повысил прогноз роста экономики в России на 2019 год.