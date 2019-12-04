Всемирный банк повысил прогноз роста экономики в России на 2019 год

Цифры скорректированы с 1 % до 1,2 %.

Эксперты Всемирного банка заявили о корректировке роста российской экономики на 2019 год. Об этом сообщается в 42-м выпуске "Доклада об экономике России".

Авторы доклада отметили, что слабая динамика экономического роста в первом полугодии текущего года сменилась ускоренным ростом в III квартале. Это связано со смягчением денежно-кредитной политики и ускорением расходования средств госбюджета. Именно поэтому цифры были скорректированы с 1 % до 1,2 %.

По прогнозам экспертов Всемирного банка, в 2020-2021 гг. рост экономики составит от 1,6 % до 1,8 %. Кроме того, должен незначительно снизиться уровень бедности.

В список негативных факторов попала уязвимость России к введению дополнительных санкций, а также ослабление мировой экономики и усиление торговой напряженности.

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