Пенсии неработающих россиян вырастут с 1 января 2020 года

Индексация пенсий на следующий год предусмотрена с опережением инфляции.

Повышение пенсии в 2020 году

С 1 января 2020 года на 6,6 % вырастут страховые пенсии неработающих россиян. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Отмечается, что пенсии в следующем году будут проиндексированы с опережением инфляции. Так, ежемесячные выплаты неработающих граждан России вырастут на тысячу рублей. Таким образом, средний размер пенсии с января составит 16400 рублей. Такая надбавка предусмотрена для 40 млн россиян.

Кроме того, с февраля 2020 года на 3,8 % вырастет ежемесячная выплата и денежный эквивалент набора социальных услуг. Это коснется 15 млн граждан РФ.

Социальные выплаты в России

Также в бюджет ПФР на 2020-2022 гг. заложены расходы по всем социальным и пенсионным обязательствам. Так, в ближайшие три года будет проиндексирован материнский капитал, который в 2020 году составит 466,6 тысяч рублей. Среди расходов фонда также повышение выплаты пенсионерам, которые проработали не менее 30 лет в сельской местности. Со следующего года повышенную компенсацию в размере 10 тысяч рублей в месяц начнут получать родители и опекуны, ухаживающие за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

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