Россиянам рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

Пенсия может быть назначена за два года до наступления пенсионного возраста.

В Минтруде россиянам объяснили порядок досрочного выхода на пенсию. В ведомстве пояснили, что это станет возможным, если гражданин потеряет работу и не сможет найти новую.

Отмечается, что досрочная пенсия может быть назначена за два года до наступления пенсионного возраста. При это трудовой стаж потенциального пенсионера должен быть 25 лет у мужчин и не менее 20 у женщин.

После того, как гражданин теряет работу по независящим от него причинам, он должен зарегистрироваться в качестве безработного. Затем ему предстоит встать на учёт в службу занятости и ходить на все встречи с потенциальными работодателями. В беседе с ними он должен проявлять максимальную заинтересованность и не отказываться от предложенного переобучения. Если все попытки оказались неудачными, ему будет предложено досрочно выйти на пенсию.

Видео: YouTube/