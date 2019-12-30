Увеличилось число погибших от нового типа коронавируса в Китае

Речь идет о новом типе пневмонии 2019-nCoV.

В Китае число погибших от короновируса достигло 17. Инфицированных новым вирусом в провинции Хубэй составляет 444 человека.

Речь идет о новом типе пневмонии 2019-nCoV, заявил на пресс-конференции заместитель губернатора провинции Хубэй Ян Юньянь, отвечающий за сфера здравоохранения и медицинского обеспечения.

Ранее сообщалось о 9 погибших и 473 инфицированных, из которых 375 из провинции Хубэй. В комитете здравоохранения КНР сообщили о том, что с заболевшими имели телесный контакт 2,2 тыс. человек. Ранее стало известно, что из-за коронавируса на границе РФ будут измерять температуру.

Видео: ITV News