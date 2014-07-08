В Ленобласти упростили получение расходных материалов к инсулиновым помпам для детей с диабетом

Первые партии комплектующих препаратов поступили с центрального склада "Ленфарма" в региональные аптеки, специализирующиеся на выдаче лекарственных средств по льготным рецептам.

В Ленинградской области родители детей-диабетиков теперь могут получать нужные комплектующие для инсулиновых помп в удобных для них аптечных учреждениях. Данное положение закреплено специальным постановлением, подписанным губернатором Александром Дрозденко, которое уже приобрело законную силу.

Первые партии комплектующих препаратов поступили с центрального склада "Ленфарма" в региональные аптеки, специализирующиеся на выдаче лекарственных средств по льготным рецептам. Такая информация была обнародована в среду, 4 июня, комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

Эта инициатива направлена на облегчение процесса снабжения детей-инвалидов необходимым оборудованием и средствами диагностики уровня сахара в крови. Раньше расходные материалы для инсулиновых помп могли быть выданы исключительно на приёме врача-эндокринолога в областной детской больнице, для чего требовалась предварительная запись и присутствие пациента вместе с сопровождающим взрослым.

Новая система построена по принципу "одно окно": теперь родители могут получить рецепт у лечащего врача и свободно приобрести необходимое оборудование, расходные материалы и льготные препараты в ближайшей аптеке по месту жительства.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти матери до 30 лет смогут получить региональный маткапитал на первого ребёнка.

Фото: комитет здравоохранения Ленобласти