Коронавирус в Китае: лечение, симптомы, последние новости

2019-nCoV – в последнее время об этом труднопроизносимом сочетании букв и цифр знает весь мир. Так называется новая форма коронавируса, пришедшая из Китая. С каждым днем болезнь набирает обороты и становится все более активной. По последним данным, только в КНР – более 1,5 тысяч заболевших, 56 человек погибли. Случаи заражения также зафиксировали в Южной Корее, Японии, США, Франции, Непале, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и Австралии. В этом материале Piter.TV расскажет подробнее о новом патогенном агенте.

Что такое коронавирус

Коронавирусы – это семейство вирусов, включающее на январь 2020 года 40 видов вирусов, объединенных в два подсемейства. Поражают не только человека, но и кошек, собак, птиц, крупный рогатый скот, свиней и зайцев.

Геном коронавирусов представлен одноцепочечной (+)РНК. Нуклеокапсид окружают белковая мембрана и липосодержащая внешняя оболочка, от которой отходят шиповидные отростки. По форме они напоминают солнечную корону во время затмения, за что семейство Коронавирусов и получило свое название.

Впервые вирус обнаружили в 1965 году у пациента с острым ринитом. Болезнь может поражать дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт и нервную систему. По данным некоторых источников, до появления 2019-nCoV (Novel coronavirus 2019) было известно только о шести типах коронавирусов, которые могут развиваться у людей. При этом имеющейся сегодня информации недостаточно, чтобы делать такие безапелляционные утверждения.

Китайский коронавирус: история болезни, симптомы

Вспышка пневмонии, предположительно, вирусного происхождения, произошла в конце 2019 года в одном из самых густонаселенных городов в центре Китая – Ухане. С подозрением на 2019-nCoV госпитализировали 59 человек. Все они работали или тесно контактировали с сотрудниками рынка морепродуктов – Хуанань. В результате детального обследования медики выяснили, что носителями коронавируса являются только 15 человек из 59 поступивших в больницу.

Врачи утверждают, что новый вирус тяжело отличить от атипичной пневмонии, так как он на 70 % схож с ней по генетической последовательности. У заразившихся появляется кашель, одышка, боль в грудной клетке, повышается температура. Подтвердить наличие вируса может только лабораторное исследование.

В настоящий момент известно, что 2019-nCoV передается от человека к человеку воздушно-капельным, фекально-оральным и контактным путем.

Коронавирус в Китае

Китайские власти до сих пор не имеют четкого представления о том, насколько опасными могут быть мутации нового вида коронавируса. Совместно с вирусологами и эпидемиологами они приняли ряд жизненно необходимых мер, чтобы остановить распространение инфекции и сократить число заболевших и погибших людей.

В частности, они составили карту и генетическую последовательность генома, чтобы точно определить, с какой болезнью имеют дело. Также специалисты установили локальный очаг распространения (рынок морепродуктов) и пути распространения заболевания. Вначале был объявлен карантин для всех, кто контактировал с больными, далее засыпали землей въезд и выезд из Уханя. Впоследствии такие же меры приняли по отношению к еще 14 китайским городам.

Источники нового коронавируса

В настоящий момент существует несколько версий того, откуда мог взяться новый тип коронавируса. По одной из них, носителями 2019-nCoV являются змеи, которые могли заразиться на рынке Хуанань от летучих мышей. В частности, опасаться стоит китайской кобры и южнокитайского многополосого крайта.

По другой версии, источником инфекции стало мясо диких животных, которое также продавалось на вышеуказанном рынке в городе Ухань. Специалисты взяли 585 проб, в 33 из них обнаружили вирус.

Профилактика и лечение китайского коронавируса

Чтобы не заразиться 2019-nCoV людям рекомендуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также не контактировать с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Желающим отправиться в путешествие рекомендуют уточнить эпидемиологическую ситуацию в стране, выбранной для визита. Кроме того, людей просят употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу, чаще мыть руки с мылом и использовать медицинские маски в общественных местах.

Четкого плана лечения нового типа короновируса у медиков пока нет. Самым эффективным методом контроля и лечения на данный момент остается как можно более раннее обнаружение, диагностика и карантин.

Самое главное сейчас, по мнению депутата Госдумы, члена Президиума РАН и врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко, уделить должное внимание профилактике. Эксперт считает, что тогда число зараженных можно будет свести к минимуму. Также в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы" он заявил, что против нового коронавируса уже есть 30 препаратов, 12 из них лечат ВИЧ-инфекцию.

Снимок нового коронавируса

Фото: Википедия / Nilses, nmdc.cn/#/nCoV, twitter.com / @manishkumar457, pixabay.com