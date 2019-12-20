Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

Ее коллегой по площадке станет Александр Гордон.

Ксения Собчак станет ведущей ежедневного вечернего шоу на Первом канале. Ее соведущим станет Александр Гордон. Журналисты будут сменять друг друга в передаче. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Каждый из них обладает уникальной манерой, привнесет в проект авторское видение прокомментировали создатели передачи

Новинка получила название "Док-Ток". Премьера назначена на 10 февраля. Формат предложит зрителям истории, вызвавшие большой резонанс в обществе. Собчак заявила, что в шоу не будет криков, а только вдумчивое обсуждение проблемы. Звезда шоу-бизнеса задумалась о сотрудничестве с Первым около трех лет назад. Долгое время проект разрабатывался. За это время собралась команда, которая сняла пилотные выпуски. Сейчас шоу готово к эфиру.

Ранее Piter.tv писал о том, что Собчак объяснила, почему сошла с самолета "Москва-Петербург".

Фото: Instagram/xenia_sobchak

Видео: YouTube/

