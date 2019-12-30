Собчак объяснила, почему сошла с самолета "Москва-Петербург"

Она заявила, что теперь будет летать только "Аэрофлотом".

Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня" объяснила, почему накануне решила покинуть борт самолета, собирающегося лететь из Москвы в Петербург. Возмущенная телеведущая заявила, что рейс задержали на 1,5 часа из-за прилета президента России, премьер-министра и других чиновников. Она отметила, что была не готова столько ждать.

Телеведущая призвала никогда не летать авиакомпанией "Россия". Теперь она будет пользоваться только услугами "Аэрофлота".

Примечательно, что после того, как Собчак решила сойти с рейса, вылет пришлось еще задержать, чтобы проверить место, где она сидела.

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Видео: Telegram / Mash