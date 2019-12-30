Иван Ургант высмеял отмену концерта Элджея в Челябинске

Творчество певца хотят проверить на предмет пропаганды наркотиков и разврата.

Шоумен Иван Ургант в своей передаче "Вечерний Ургант" на Первом канале прокомментировал новость об отмене концерта Элджея в Челябинске. По словам ведущего, выступление певца не состоялось из-за жалобы на пропаганду наркотиков и разврата.

Ургант заявил, что все это стереотипы, и если у человека нет зрачков, и у него вялый язык, это не говорит о том, что он наркоман. В подтверждение своих слов телеведущий разобрал несколько песен Элджея.

"Я хочу тебя на 360", по мнению Урганта, просто "замечательная песня", под которую школьники не просто потанцевали, но и подтянули геометрию. Трек "Рваные джинсы" учит опрятности, а "Бошки дымятся" рассказывает про подготовку к экзаменам, сессии, во время которой кипит голова. Также телеведущий отметил, что у Элджея есть песня о Челябинске: "Здесь так красиво". С одной стороны, Челябинск – это красивый город, с другой – сердце тяжелой промышленности России.

Далее Ургант предложил создать всероссийский комитет по разврату и наркотикам. Потом он оговорился, заявив, что комитет по разврату это "Дом 2", а комитет по наркотикам сейчас весь арестовали по делу Голунова.

Отметим, что организаторы концерта Элджея утверждают, что выступление отменили не из-за пропаганды наркотиков и разврата, а из-за того, что менеджмент артиста вовремя не подписал документы на аренду зала. Тем временем, депутат Ленинского райсовета Челябинска Андрей Зеленин направил запросы в региональную прокуратуру, МВД, министерство культуры, управление Роскомнадзора и попросил проверить творчество певца.

Ранее мы писали, что Гудков пошутил, что стал лицом модного дома Gucci в России.